L’UEFA change l’heure du coup d’envoi de la finale de Ligue des champions

Pour tous les enfants qui pourront enfin voir les deux mi-temps.

La Ligue des champions 2025-2026 s’apprête à lancer son grand spectacle avec le tirage au sort de la phase de groupes qui se tiendra jeudi à 18h. L’UEFA a déjà décidé de donner le ton, et… l’heure puisque la finale prévue à Budapest le 30 mai prochain ne débutera pas à 21h, mais trois heures plus tôt, à 18h.

Objectif : améliorer l’expérience

« Cette décision vise à améliorer l’expérience globale des supporters, des équipes et des villes hôtes le jour du match en optimisant la logistique, précise l’UEFA dans son communiqué. La nouvelle heure de coup d’envoi s’aligne également sur une fenêtre de diffusion plus accessible, aidant la finale à atteindre un public télévisuel et numérique encore plus large dans le monde entier, avec un accent particulier sur l’engagement des jeunes téléspectateurs. Notre objectif est de faire du jour du match une expérience vraiment agréable pour tous ceux qui veulent participer à l’effervescence, tout en créant une atmosphère accueillante qui permet aux familles et aux enfants d’assister facilement au match de football de club le plus important et le plus prestigieux de la saison. »

Et pourquoi pas célébrer sur les Champs-Élysées de jour cette fois-ci ?

