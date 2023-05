L’Udinese arborera un maillot arc-en-ciel contre la Lazio

Personne ne va tomber dans les pommes, cette fois ?

Ce dimanche, l’Udinese (12e) recevra la Lazio (4e) vêtue d’une liquette spéciale, confectionnée par l’équipementier Macron aux couleurs de l’arc-en-ciel, dans le cadre de la campagne « A + Love » menée par la Serie A. Objectif : sensibiliser et combattre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Une initiative qui n’est pas sans rappeler celle de Montpellier, qui a arboré une tenue similaire face à Lorient. Le maillot est à dominante blanc et gris, pour laisser apparaître le symbole de la communauté LGBT+.

Against all forms of discrimination: for the International Day against Homophobia, Biphobia and Transphobia, Udinese and @MacronSports unveiled a special kit that will be used in Sunday's match, as part of the Lega Serie A's wider #AMoreLove initiative.

🌈 #AMoreLove #IDAHOBI pic.twitter.com/roLwgl6ikW

