L’OM lorgne un talent milanais

Un été des plus ambitieux sur la Canebière.

Déjà auteur d’un mercato remarquable à moindre coût (Kondogbia, Lodi, Aubameyang, Sarr, Blanco, Ndiaye, entre autres), l’Olympique de Marseille aimerait – tout comme Lens – également séduire Charles De Ketelaere, peu utilisé et en dépression à Milan (une passe décisive en 32 rencontres). Le milieu offensif et international belge de 22 ans plairait à Marcelino et à Pablo Longoria, selon la Gazzetta dello Sport.

Problème, la concurrence est rude, Aston Villa ayant même offert 25 millions d’euros récemment. Les Rossoneri, qui l’ont acquis au prix fort l’été dernier (35,5 millions) et semblent exclure tout prêt, en voudraient au moins 28, si ce n’est 30. Une somme très élevée pour les Phocéens, qui dégraissent en parallèle.

Viser la lune pour atterrir dans les étoiles.

