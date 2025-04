L’OM a rendu hommage au pape François au Vatican

Le bon timing du stage.

Selon L’Équipe, la délégation de l’OM, actuellement en mise au vert à une trentaine de kilomètres au nord de Rome, s’est rendue ce mercredi soir au Vatican pour rendre hommage au pape François, décédé ce lundi à l’âge de 88 ans.

Le président Pablo Longoria et l’entraîneur Roberto De Zerbi ont déposé une gerbe de fleurs en mémoire du souverain pontife. Sur ses réseaux, le club avait exprimé sa « profonde tristesse » et adressé « ses sincères condoléances à la communauté catholique de Marseille et du monde entier, ainsi qu’à toutes celles et ceux touchés par cette disparition ».

L’Olympique de Marseille tient à exprimer sa profonde tristesse suite à l'annonce du décès du pape François. Le club adresse ses sincères condoléances à la communauté catholique de Marseille et du monde entier, ainsi qu'à toutes celles et ceux touchés par cette disparition.… pic.twitter.com/SjfncMgTp8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 21, 2025

Cette parenthèse spirituelle intervient alors que le groupe olympien a entamé un « ritiro » avec pour objectif d’aborder le sprint final dans les meilleures conditions. Les joueurs effectueront un bref retour à Marseille ce week-end pour honorer leurs obligations médiatiques avant la réception de Brest, dimanche soir, avant de repartir en Italie dans la foulée. Les Olympiens ont d’ailleurs réservé un autre hommage au pape, mais cette fois en tribune.

Et une pensée pour Diouf, l’autre Pape cher à l’OM, au passage.

Les South Winners vont rendre hommage au pape François