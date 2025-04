Les South Winners vont rendre hommage au pape François

Au revoir.

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, les South Winners, un groupe de supporters de l’Olympique de Marseille du virage Sud, ont annoncé qu’ils allaient rendre hommage au pape François, décédé lundi d’un AVC, lors de la rencontre entre l’OM et Brest ce dimanche. « Nous partagions les mêmes valeurs que lui, qui s’est toujours tenu aux côtés des pauvres et des déshérités. […] Il avait saisi la singularité de notre ville, cette mosaïque de populations, de religions et de cultures. »

Communiqué des South Winners. pic.twitter.com/rV0AyfOUul — South Winners 1987 (@Winners1987) April 23, 2025

Déjà un tifo en son honneur au vélodrome en 2023

Ce ne sera pas la première fois que le Vélodrome rendra hommage à ce pape, puisque lors d’une messe pontificale dans ce même stade en septembre 2023, les South Winners avaient déployé un immense tifo représentant le chef de l’Église catholique, à la demande de l’archevêché de Marseille.

Il n’y a plus qu’à prier pour avoir une bonne défense maintenant.

