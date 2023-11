L’OL menace de ne pas se rendre à Marseille pour OM-Lyon

C’est une situation qui s’envenime de jour en jour.

Dans un premier temps reporté à cause du caillassage du bus lyonnais, le match entre l’OM et l’OL se jouera bien au Vélodrome le 6 décembre, et les supporters lyonnais devraient être interdits de déplacement pour l’occasion. Face à ces conditions, et à l’absence de sanctions de la part de la LFP contre l’OM et ses supporters, le club du Rhône réfléchirait à ne pas se rendre au match. C’est en tout cas ce que Fabio Grosso et Corentin Tolisso ont laissé entendre en conférence de presse. « On n’a pas eu le temps d’en parler, mais on en parlera peut-être pendant la trêve », a ainsi avancé le milieu de terrain lyonnais. Avant d’en remettre une couche sur la position de la LFP sur le dossier : « C’est aberrant qu’il n’y ait pas de sanctions. »

Dans une longue déclaration publiée sur le site de l’OL, Vincent Ponsot, directeur général adjoint du club, semble aussi avoir l’idée dans un coin de sa tête : « Si tout a été fait parfaitement de leur côté, et que notre entraîneur a été blessé, on ne peut pas retourner à Marseille. […] On veut seulement que notre équipe joue au foot sans avoir peur, sans risquer quoi que ce soit. On l’a manifesté en demandant à jouer ce match sur terrain neutre. »

Si l’OL ne se présente pas au match, Marseille l’emportera 3-0 sur tapis vert. Ce qui ne serait pas forcément un mauvais score au regard des résultats lyonnais depuis le début de la saison.

OM-OL : les supporters lyonnais devraient être interdits de déplacement