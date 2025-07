L'OL Lyonnes recrute la plus jeune joueuse de l'histoire de la Ligue des champions

Lily bientôt plus drôle que Lily et Lily ?

Et de six recrues pour l’OL. Après Marie-Antoinette Katoto, Korbin Albert, Ashley Lawrence, Ingrid Engen, un nouvel entraîneur (Jonatan Giráldez) et le départ d’Ellie Carpenter, la jeune américaine Lily Yohannes s’engage avec l’OL lionnes. La joueuse a juste 18 ans, et a paraphé un contrat de trois ans avec le club du Rhône, en provenance de l’Ajax Amsterdam. Elle compte déjà huit sélections avec les States.

L’Américaine était devenue la plus jeune joueuse à débuter un match de Ligue des champions. C’était en 2023-2024, sous les couleurs de l’Ajax. Elle avait 16 ans et trois mois. « Son arrivée, ajoutée aux retours de prêts de Liana Joseph, Wassa Sangare, Julie Swierot et Maeline Mendy, finalistes de l’Euro U19 en Pologne, confirme la volonté de l’OL Lyonnes de s’appuyer sur de jeunes joueuses prometteuses pour bâtir un effectif solide », glisse le club dans son communiqué.

Pour l’anecdote, elle était la seule non néerlandaise de l’effectif de l’Ajax cette saison.

