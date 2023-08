Loïc Féry s'en prend à Florent Ghisolfi pendant Lorient-Nice

Loïc Féry s’est fait un nouvel ami.

Alors que Nice est allé concéder le nul au Moustoir (1-1), les Aiglons n’ont pourtant pas quitté les Merlus en bons termes, à en croire le président lorientais. Sur son compte X, Loïc Féry a incendié Florent Ghisolfi, coupable selon lui d’un bon vieux coup de pression aux arbitres à la pause, alors que le score était nul et vierge. « Si l’OGC Nice est arbitré favorablement en deuxième période contre le FC Lorient, on se rappellera que son directeur sportif a essayé de mettre la pression sur le corps arbitral à la mi-temps », a tweeté Féry depuis les tribunes, pointant des « méthodes d’un autre temps dans une Ligue 1 moderne et sereine ». Un gazouillis suivi d’un but niçois litigieux en seconde période, après un contact entre Rosario et Mvogo sur le but de Guessand.

Si @ogcnice est arbitrè favorablement en 2eme mitemps contre @FCLorient on se rappellera que son directeur sportif a essayé de mettre la pression sur le corps arbitral à la mi-temps. Methodes d’un autre temps dans une @Ligue1UberEats moderne et sereine #fairplay #football — Loic FERY (@LoicFery) August 20, 2023

Des propos toutefois nuancés par Maxime Bacquié, journaliste chez France Bleu Azur, au coup de sifflet final, qui avance de son côté une version bien différente de l’affaire.

Contrairement a ce qu’indique @LoicFery Florent Ghisolfi n’a pas parlé au corps arbitral à la mi-temps il a montré la chaussure déchirée de Guessand au délégué du match#FCLOGCN — Maxime Bacquié (@maxime_bacquie) August 20, 2023

L’affaire Régis Le Bris encore en travers de la gorge ?