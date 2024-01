Liverpool va filmer une série documentaire sur la dernière saison de Jürgen Klopp

Décidément, les Black Cats n’en finissent pas d’inspirer leur monde.

Tottenham, Arsenal, Manchester City et, avant eux, Sunderland, avaient déjà eu droit à des séries montrant leur envers du décor. Désormais, c’est au tour de Liverpool de prendre place sous les projecteurs. Comme le mentionne Julian Bird, PDG de la société de production qui travaille sur le documentaire, dans un communiqué, « ce projet permettra aux supporters d’avoir un aperçu intime de l’une des plus grandes institutions du football mondial en abordant autant le présent que l’histoire du club. »

Filming is under way of a new multi-episodic documentary series about Liverpool Football Club, to be broadcast after the end of the 2023-24 season.

— Liverpool FC (@LFC) January 31, 2024