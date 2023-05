Liverpool tabasse Leicester

Leicester 0-3 Liverpool

Buts : Jones (33e, 36e) et Alexander-Arnold (71e)

Le Pharaon allume la lumière.

Liverpool a croqué Leicester ce lundi au King Power Stadium pour signer une septième victoire consécutive en Premier League (0-3). Les locaux sont bien entrés dans leur match, et Alisson a dû intervenir devant Jamie Vardy (12e). Mohamed Salah s’est cependant assuré que son équipe s’évite des frayeurs en délivrant trois passes décisives. La première d’un centre millimétré pour Curtis Jones, buteur du gauche au second poteau (0-1, 33e). La seconde pour Jones, encore, qui a transpercé Daniel Iversen en pivot, d’une demi-volée (0-2, 36e). Et la troisième pour Trent Alexander-Arnold, qui a bénéficié du petit décalage de son coéquipier pour marquer aux 25 mètres (0-3, 71e).

La note aurait été encore plus salée si Iversen n’avait pas fait barrage à Cody Gakpo (38e) et Salah (68e). Son homologue Alisson a rendu une copie impeccable, ponctuée d’une jolie parade sur un ballon enroulé par Harvey Barnes (52e). Solide cinquième, Liverpool reste en embuscade et met la pression sur Manchester United et Newcastle qui, avec un match en moins, n’ont plus qu’un point d’avance sur les Reds. Avant-dernier, Leicester jouera sa survie contre Newcastle et West Ham, avec l’objectif de rattraper les deux points qui le séparent d’Everton, premier non-relégable.

Under pressure.

Leicester (4-3-3) : Iversen – Pereira (Thomas, 67e), Faes, Evans (Souttar, 89e), Castagne – Tielemans, Ndidi (Daka, 61e), Soumaré – Maddison, Vardy, Barnes (Tete, 61e). Entraîneur : Dean Smith.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Jones (Carvalho, 85e), Henderson (Milner, 75e) – Diaz (Jota, 74e), Salah (Elliott, 88e), Gakpo. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Pronostic Leicester Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League