Comme Southampton, Leicester a fait l’ascenseur et retrouvera le Championship dans quelques mois, après une seule saison dans l’élite. La relégation des Foxes a été actée dimanche avec leur défaite contre Liverpool (0-1). Une issue inéluctable tant le promu a galéré tout au long de la saison, en témoigne son total de 18 points en 33 matchs. Le capitaine Jamie Vardy, qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 26 janvier, ne s’est pas dérobé au moment d’écrire à l’intention des supporters sur les réseaux sociaux.

« Il n’y a aucune excuse. Collectivement, en tant que joueurs et en tant que club, nous avons échoué, reconnaît l’attaquant de 38 ans, dont l’avenir est incertain. Cette saison a été misérable et, personnellement, c’est une honte totale. Ça fait mal, et je sais que vous ressentez la même chose. Aux fans, je suis désolé. Désolé que nous n’ayons pas été performants, et désolé de terminer la saison avec un spectacle aussi merdique. »

Liverpool condamne Leicester et fait un pas de plus vers le titre