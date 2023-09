L’Inter Miami change d’hôtel pour soutenir des grévistes en Californie

Messi pensait être débarrassé des grèves en quittant Paris ? Raté.

L’équipe de l’Inter Miami avait prévu de séjourner au Fairmont Miramar, situé à Santa Monica, dans le cadre de son match sur la pelouse du Los Angeles FC, prévu dans la nuit de dimanche à lundi. Seulement, des milliers d’employés du secteur de l’hôtellerie – femmes de ménage, cuisiniers, grooms, serveurs, etc. – sont en grève dans la région pour réclamer de meilleurs salaires face à la hausse du coût de la vie. Le syndicat United Here Local 11 a ainsi publié un communiqué en demandant « à Lionel Messi et à ses coéquipiers de faire preuve de solidarité et de rester à l’écart du Fairmont Miramar ». Un vœu exaucé par la franchise floridienne.

Cette décision a été saluée par les grévistes. « Le syndicat des joueurs a été très utile lorsqu’il a appris l’existence du conflit, a commenté Maria Hernandez, membre de Unite Here Local 11. Les joueurs eux-mêmes ont vraiment voulu faire ce qu’il fallait et se tenir aux côtés des travailleurs. Nous leur en sommes très reconnaissants. » L’association des joueurs de la Major League Soccer s’est justement dite « fière de se tenir aux côtés des grévistes du Fairmont Miramar et d’autres hôtels de la région de Los Angeles ».

Prolétaires et millionnaires de tous les pays, unissez-vous.

