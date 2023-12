Lille : Olivier Létang confirme ne plus payer les loyers du stade

Enfin, le divertissement de la Ligue 1 s’exporte dans le Nord.

Alors que toutes les caméras sont braquées sur Lyon et ses déboires depuis le début de la saison, il y a un club nordiste qui a décidé de lui voler la vedette ce vendredi. Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, le président du LOSC, Olivier Létang, admet qu’il n’a pas payé le loyer du stade Pierre Mauroy depuis deux mois : « Damien Castelain (président de la Métropole européenne de Lille, NDLR) et le trésorier payeur qui étaient présents dans ce bureau étaient parfaitement au courant. Nous signalons des choses depuis trois ans sans faire de bruit et on a décidé de contester ces paiements. »

Le président du LOSC pointe notamment du doigt l’état de la pelouse, qu’il juge « catastrophique », comme l’a fait son entraîneur Paulo Fonseca il y a quelques semaines. Mais parmi les raisons qui le poussent à ne plus payer, il y a surtout le prix du loyer justement, estimé à six millions d’euros annuels (plus un million de maintenance), soit le plus cher de France. En tout, depuis l’arrivée de Létang à la tête du club en décembre 2020, Lille a payé 61 millions d’euros, entre le loyer du stade, la dette du club sur son enceinte et les 35 millions d’impayés à l’URSSAF. Le dirigeant dénonce également des promesses non tenues par la Métropole sur la baisse du coût du stade qu’il veut aujourd’hui dénoncer pour « qu’on sache à quel point le LOSC est maltraité ». D’après lui, un avenant pour le naming du stade a été signé en février dernier, en échange d’améliorations dans le stade, qui ne sont toujours pas matérialisées neuf mois plus tard. Face à cette situation, Olivier Létang ne veut plus « de non-dits » et avance que le club « passe à quelque chose d’autre pour trouver des solutions. » Mais quoi ?

Loyer impayé mais trêve hivernale déjà débutée, la solution semble déjà toute trouvée.