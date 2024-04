Un hommage sera rendu à Sven-Göran Eriksson lors de Benfica-OM

Pour la beauté du geste.

Sven-Göran Eriksson, qui souffre d’un cancer en phase terminale, avait récemment pu réaliser son rêve en dirigeant Liverpool lors d’un match de charité à Anfield. Le technicien sera également mis à l’honneur jeudi soir, lors du quart de finale aller de Ligue Europa entre Benfica et l’OM. Le Suédois a fait deux passages sur le banc lisboète, avec cinq saisons au total (1982-1984 et 1989-1992), quelques trophées (trois titres de champion, une coupe nationale) et deux finales de Coupe d’Europe.

« Bien sûr que j’ai entendu parler d’Eriksson, a expliqué Roger Schmidt, l’entraîneur actuel du SLB, en conférence de presse. Tout ce que j’ai entendu sur lui est très positif. C’est un grand coach, avec une forte personnalité, qui traverse une période très difficile de sa vie. » La présence du septuagénaire à l’Estádio da Luz a aussi été confirmée. C’était d’ailleurs lui qui, en 1990, était assis sur le banc du Benfica Lisbonne lors de la demi-finale de C1 contre… l’OM.

De quoi réveiller les souvenirs d’Éric Di Meco.

