Dispositif policier très important à Paris pour la finale

Votre mégaphone, vos fumigènes et vos pétards sont-ils prêts pour samedi soir ? En cas de victoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan, les supporters qui n’ont pas pu se déplacer à Munich se réuniront sans aucun doute dans les rues de la capitale pour festoyer.

Près de trois fois plus qu’en demi-finales

Dans un entretien accordé au Parisien, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, assure que l’État est prêt à gérer la situation en raison d’un dispositif « massif » : à savoir pas moins de 5 400 policiers et gendarmes mobilisés à Paris et dans son agglomération. À titre de comparaison, il y en avait 2 000 après la demi-finale remportée face à Arsenal, et certaines célébrations avaient dégénéré.

Pour une potentielle nuit de samedi à dimanche agitée, les forces de l’ordre seront déployées « sur les Champs-Élysées et autour du Parc des princes », d’après Laurent Nuñez. La plus belle avenue du monde est effectivement prisée des supporters pour se rassembler dès le coup de sifflet final.

On leur conseille donc d’avoir des lunettes et du sérum phy en plus de leurs accessoires d’ultras.

