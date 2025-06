Des célébrations dans toute la France après le sacre du PSG

Qui a dit que la France était fracturée ?

La question est particulièrement revenue sur les plateaux TV ou à la machine à la café cette semaine : faut-il supporter le PSG face à l’Inter Milan, en finale de Ligue des champions, uniquement parce que notre carte d’identité indique un lieu de naissance en France ? Ceux qui s’érigent en « vrais » supporters – de l’OM, mais pas que – assuraient soutenir les Italiens, ou du moins ne pas être derrière le club de la capitale, tandis que d’autres préféraient mettre en avant la fierté nationale en cas de succès.

Reims, Montpellier, Saint-Étienne, Grenoble

La large victoire parisienne a permis de savoir quelle partie du pays était la plus importante, et force est de constater que les fêtards sont plus nombreux que les ultras. En effet, des scènes de liesse sont survenues aux quatre coins de la France. À Reims, notamment, ville dont le club est descendu en Ligue 2 seulement 48 heures plus tôt, des centaines de jeunes se sont rassemblés au pied de la fontaine Subé pour célébrer le titre européen du PSG et adresser quelques mots doux aux Marseillais.

S’il n’y a que 150 kilomètres en Paris et Reims, ce n’est pas la distance qui inquiètent les habitants d’autres villes du pays au moment de sortir dans la rue pour klaxonner ou allumer un fumigène. À Montpellier ou Saint-Étienne, deux autres villes dont les clubs viennent d’être relégués, la nuit s’annonce également animée.

À Grenoble, les célébrations ont malheureusement mal tourné avec quatre personnes fauchées par une voiture.

