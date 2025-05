Plusieurs personnes fauchées par un véhicule à Grenoble en marge de la finale

La soirée de samedi a pris un triste tournant à Grenoble. Alors que les supporters du PSG fêtaient la victoire de leur club en finale de Ligue des champions, une voiture a fauché quatre piétons. D’après les informations du Dauphiné libéré, il s’agit de quatre membres d’une même famille, deux jeunes hommes de 17 ans et deux femmes de 23 et 46 ans.

Le conducteur d’une BMW roulait « à vive allure sur les voies centrales du tramway », selon le quotidien local et a tenté une manœuvre périlleuse au vu de la densité de la foule dans le centre-ville du chef-lieu de l’Isère. Après avoir percuté ces quatre personnes, il a pris la fuite et abandonné son véhicule, avant de se rendre quelques minutes plus tard au commissariat. Cet individu a été placé en garde à vue.

Les deux femmes et un des adolescents ont été classés en urgence absolue, le pronostic vital de l’un d’eux étant même engagé. Plusieurs dizaines de pompiers étaient mobilisés sur les lieux. Alors que les policiers tentaient de sécuriser la zone, ils ont essuyé plusieurs jets de pierres et de bouteilles, d’après Le Dauphiné libéré, ripostant par des tirs de grenades lacrymogènes.

Paname, c'est la Champions League