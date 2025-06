Lucas Hernandez : « Luis Enrique avait raison sur tout »

Et de deux !

Déjà couronné avec le Bayern Munich en août 2020 (contre le… Paris Saint-Germain), Lucas Hernandez a de nouveau remporté la Ligue des champions avec le PSG à la suite de la victoire facile de son équipe contre l’Inter en finale de la compétition. Et le latéral a tenu à rendre hommage à Luis Enrique, dans les colonnes de L’Équipe : « Je suis arrivé en même temps que lui au club, donc j’ai vécu cette montée en puissance. Je me souviens qu’il y a eu beaucoup de critiques autour de lui, notamment sur ses méthodes de travail, mais finalement, il avait raison sur tout. »

L’ancien Bavarois a ensuite parlé des deux tournants qui ont permis à son club d’aller au bout de l’épopée : « Manchester City et Liverpool. Une fois qu’on a battu Manchester City à domicile après avoir été menés 0-2, on s’est dit qu’on avait les capacités pour réaliser quelque chose de plus grand et qu’il ne fallait pas laisser passer cette chance. C’est presque un déclic. Dans les jours qui ont suivi, on s’est dit qu’on pouvait aller chercher cette Ligue des champions, que tout pouvait arriver. Puis il y a eu Liverpool, parce qu’on s’est senti fort sur les deux matchs contre l’une des meilleures équipes d’Europe. »

Joli choix de carrière, en tout cas.

