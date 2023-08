Ligue des champions : le tirage au sort complet de la phase de poules

Le menu est connu… et il est copieux.

Le tirage au sort de le phase de poules de la Ligue des champions a eu lieu ce jeudi soir à Monaco. Le PSG a tiré du lourd avec le Milan, Dortmund et Newcastle, alors que Lens croisera le chemin d’Arsenal, du Séville FC et du PSV. Pour les autres affiches, on retrouvera du Bayern-Manchester United ou Real Madrid-Naples. De son côté, le champion en titre Manchester City a encore hérité du RB Leipzig et d’une poule plutôt très abordable avec l’Étoile rouge de Belgrade et les Young Boys.

Le tirage au sort complet de la phase de poules de Ligue des champions :

Groupe A

Bayern Munich

Manchester United

Copenhague

Galatasaray

Groupe B

Séville FC

Arsenal

PSV

Lens

Groupe C

Naples

Real Madrid

Braga

Union Berlin

Groupe D

Benfica

Inter

RB Salzbourg

Real Sociedad

Groupe E

Feyenoord

Atlético de Madrid

Lazio

Celtic

Groupe F

PSG

Dortmund

AC Milan

Newcastle

Groupe G

Manchester City

RB Leipzig

Étoile rouge de Belgrade

Young Boys

Groupe H

FC Barcelone

FC Porto

Shakhtar Donetsk

Antwerp

