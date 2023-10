Le superbe but d'Elye Wahi face au PSV

Mais où s’arrêtera-t-il ?

Mené au score par le PSV à partir de la 54e minute, ce mardi soir en Ligue des champions, le RC Lens a égalisé une dizaine de minutes plus tard par l’intermédiaire de son crack Elye Wahi, auteur d’une superbe volée sur un centre de Przemysław Frankowski (65e). Après son récital face à Arsenal il y a trois semaines (un but, une passe décisive, une victoire 2-1), l’ancien attaquant montpelliérain continue d’impressionner.

ELYE WAHI, ENCORE LUI ! 😍🔥 Quel but magnifique du Lensois qui fait exploser Bollaert 😱#RCLPSV | #UCL pic.twitter.com/8AqzyLYIgd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 24, 2023

Bon, la frappe lointaine et flottante de Johan Bakayoko, pour l’ouverture du score, n’était pas mal non plus.

Le tir foudroyant de Bakayoko qui ouvre le score pour le PSV Eindhoven 🚀#RCLPSV | #UCL pic.twitter.com/tj2mhIOE9u — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 24, 2023

