Ligue des champions : le Sporting Braga ou Bačka Topola en barrage pour Marseille

Si, et seulement si, l’Olympique de Marseille passe le troisième tour préliminaire de Ligue des champions contre le Panathinaikos…

… Le club phocéen rencontrera le Sporting Braga ou Bačka Topola en barrage, selon le tirage au sort réalisé par l’UEFA ce lundi. Les Rangers et le Servette FC, quant à eux, ne se présenteront pas sur le chemin de l’OM alors qu’ils faisaient figure d’adversaires potentiels.

Sporting Braga 🇵🇹 ou Bačka Topola 🇷🇸⚡️ 📅 En cas de qualification pour le barrage de @championsleague, nos Olympiens se mesureront à l’un de ces deux adversaires les 𝟮𝟮/𝟮𝟯 𝗮𝗼𝘂̂𝘁 et 𝟮𝟵/𝟯𝟬 𝗮𝗼𝘂̂𝘁 prochain.#UCLdraw │ #ChampionsLeague pic.twitter.com/gJw4sKjrfz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 7, 2023

Ces matchs de barrage auront lieu les 22 et 23 août pour la rencontre aller, puis les 29 et 30 août pour la manche retour. En apparence, les Serbes semblent beaucoup plus prenables que les Portugais. Ces derniers pourront d’ailleurs compter sur José Fonte, leur recrue défensive en provenance de Lille.

Pas de mauvaise surprise, hein ?

