Le PSG est la première équipe à gagner par cinq buts d’écart en finale

Qui a dit que le Paris Saint-Germain n’allait jamais remporter la Ligue des champions ? Ce samedi, Luis Enrique et ses hommes ont réussi à enfin inscrire le nom du club sur le trophée et avec la manière puisqu’ils ont tout simplement humilié l’Inter Milan (5-0). Grâce à ce large succès, le PSG entre dans l’histoire de la compétition en devenant la première équipe à remporter une finale de C1 avec cinq buts d’écart.

Auparavant, le Real Madrid avait également écrasé l’Eintracht Francfort en 1960 (7-3), mais les Allemands avaient montré plus de vertus offensives que l’Inter. Trois autres finales de Ligue des champions se sont soldées par des succès 4-0 : le Bayern Munich avait sèchement battu l’Atlético de Madrid en 1974, tandis que l’AC Milan a réalisé cet exploit par deux fois, contre le Steaua Bucarest, en 1989, et le Barça, en 1994. Mais même Marco van Basten n’a pas réussi à en passer cinq dans le même match.

