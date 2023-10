Lamine Yamal a terminé son match aux toilettes à Porto

Une envie gegenpressante.

Mercredi soir, le FC Barcelone s’est imposé sur la plus petite des marges à Porto (0-1) pour enchaîner une deuxième victoire en autant de matchs de Ligue des champions. Mais le spectacle s’est plus déroulé en coulisses que sur la pelouse de l’Estádio do Dragão. Au cours de la seconde période, Lamine Yamal s’est absenté à partir de la 71e minute, mais n’est jamais revenu sur le terrain. La raison ? La pépite du Barça, qui a récemment prolongé, a fait un passage aux toilettes, ne se sentant pas très bien, et n’en est pas ressorti.

The youngest starter in Champions League history ✨#UCL pic.twitter.com/QDzon0iAX1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 4, 2023

Xavi a donc été obligé de procéder à un changement à la 80e, et a fait entrer Marcos Alonso pour remplacer Yamal. « Cela faisait un moment qu’il me disait qu’il se sentait mal, qu’il n’était pas bien, qu’il avait mal au ventre. Nous avons profité d’une pause, mais il n’a pas pu continuer, on m’a dit qu’il n’en sortait pas », a expliqué son coach Xavi après le coup de sifflet final. Plus jeune joueur à débuter en match de Ligue des champions (16 ans et 83 jours), clause de libération blindée (un milliard d’euros !), quatre titularisations (et deux passes dé) en Liga, déjà deux sélections (et un but) avec la sélection espagnole et remplacement le plus drôle de la saison : c’est un début d’exercice tonitruant pour Lamine Yamal.

C’est aussi pour ça qu’on paie sa place au stade.

Le Barça se sort du piège Porto