Arne Slot couvre Mohamed Salah de compliments

Une star, ça se caresse dans le sens du poil. Après la victoire de Liverpool face à Galatasaray en huitièmes de finale de Ligue des champions (4-0), Arne Slot a cessé de tricoter : le voilà qui s’est mis à tresser des lauriers. Et pas à n’importe qui, attention : c’est Mohamed Salah qui s’en voit auréolé.

« Tout d’abord, cela en dit long sur lui, après avoir manqué un penalty juste avant la mi-temps, ce qui peut être parfois difficile à vivre pour un joueur ou pour une équipe […], explique l’habituel râleur chauve. Il a d’abord fait une passe décisive à Hugo (Ekitiké), une superbe passe, puis il a marqué un but typique de son style, je pense. Il en a marqué beaucoup dans ce stade et pour ce club en venant à l’intérieur pour trouver la lucarne. »

👏 Slot félicite Mohamed Salah : “Cela en dit long sur sa force mentale”#beinsports pic.twitter.com/afjW4eVSCC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 19, 2026

Une force mentale admirable selon Slot

Quelque peu en galère cette saison, Mo Salah peine à ouvrir la voie de la gagne chez les Reds. D’ailleurs, c’est tout Liverpool qui s’est un peu ratatiné la tronche à l’image du match aller et de sa cinquième place en Premier League : il leur fallait bien se refaire la façade avec un succès clinquant en C1, et quoi de mieux que le roi Salah pour initier ça ?

« Cela en dit long sur sa force mentale mais aussi sur celle de l’équipe, car l’adversité est un sujet dont on peut parler quand on évoque cette saison, poursuit le coach néerlandais avant d’évoquer la sortie de l’international égyptien. Côté blessure, il a demandé à être remplacé, non pas parce qu’il pensait avoir marqué suffisamment, mais parce qu’il a senti quelque chose. Nous verrons donc où il en est pour le week-end et pour la suite. »

Nuno Mendes va encore pouvoir en faire son quatre-heures.

Pas de revanche face au PSG pour Hugo Ekitiké