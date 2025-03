Arsenal humilie le PSV et pose sept orteils en quarts

PSV Eindhoven 1-7 Arsenal

Buts : Lang (43e, SP) pour le PSV Eindhoven // Timber (13e), Nwaneri (21e), Merino (31e), Ödegaard (47e et 73e), Trossard (48e) et Calafiori (85e) pour Arsenal

Pas le temps de naisier, chez les Gunners !

Sur le terrain du PSV Eindhoven, à l’occasion de son huitième de finale aller de Ligue des champions, Arsenal a collé une sacrée gifle à son adversaire en prenant du même coup une belle option pour la qualification en quarts, grâce notamment à trois buts inscrits en une petite demi-heure. Avec déjà carrément six unités d’avance, les Anglais vont ainsi pouvoir sereinement gérer la « revanche » à domicile. Et tant pis si Noa Lang a réduit le score juste avant la pause, à la suite d’un penalty sanctionnant une faute de Thomas Partey sur Luuk de Jong : auparavant, les visiteurs avaient de toute façon fait très mal aux locaux malgré une barre transversale touchée par Ismael Saibari.

Trossard, Ödegaard, Merino… et trois autres buteurs

Car si Declan Rice a vu sa réalisation être refusée au bout d’une poignée de secondes, celle de Jurrien Timber (tête sur un centre de… Rice) a bien été validée. Ethan Nwaneri n’a ensuite laissé aucune chance à Walter Benítez (passe décisive en retrait signée Myles Lewis-Skelly), alors que Mikel Merino a enfoncé le clou en renard dix minutes plus tard.

Et dans le second acte, alors ? Alors, Martin Ødegaard s’est également fait plaisir avec un doublé (en profitant d’une bonne percée de Nwaneri, puis d’une frappe lointaine mal jugée par Benítez), et Leandro Trossard a combiné avec Riccardo Calafiori pour envoyer un délicieux piqué au fond des filets. L’Italien a enfin mis un terme au cauchemar néerlandais, grâce à un caviar d’Ødegaard.

Boom, l’équipe de Mikel Arteta devient la première à planter sept fois à l’extérieur lors d’un match à élimination directe en C1 !

