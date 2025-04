Lorient s’en sort difficilement à Guingamp

Guingamp 1-2 Lorient

Buts : Ghrieb (54e) pour Guingamp // Kroupi (60e et 62e) pour Lorient

Deux minutes pour tout renverser !

Dans un duel breton bouillant et très important pour les deux équipes (les locaux jouent le titre et une montée directe dans l’élite, les visiteurs une place de barragiste), c’est Lorient qui a fait la bonne affaire lors de la 30e journée de Ligue 2 en s’imposant difficilement après avoir été mené. Les Merlus prennent ainsi quatre points d’avance en tête du classement (en attendant le match du Paris FC, troisième avec une rencontre supplémentaire à disputer et six unités de retard), tandis que l’EAG reste cinquième, mais pourrait voir la distance avec ses poursuivants se réduire.

Doublé salvateur pour Kroupi

La première période n’a pas vu de but, malgré diverses occasions (Albin Demouchy, Rayan Ghrieb ou encore Amadou Sagna) et une certaine domination en faveur de l’En Avant. C’est donc assez logiquement que Ghrieb a ouvert le score au début du second acte, le buteur étant servi en retrait par Lenny Vallier. Mais le leader, qui a immédiatement procédé à un triple changement, a rapidement réagi grâce à un doublé d’Eli Kroupi : l’attaquant a d’abord égalisé en profitant d’un bon travail de Bandiougou Fadiga et Darlin Yongwa, puis l’avant-centre a donné l’avantage aux siens une poignée de secondes plus tard d’un extérieur inspiré.

Une parade décisive d’Yvon Mvogo devant Sabri Guendouz, et c’était gagné !