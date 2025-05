Lorient champion, Guingamp en playoffs, Martigues relégué

Du suspense jusqu’au bout !

Ça y est, on ne verra malheureusement plus de Ligue 2 pour les trois prochains mois. L’exercice 2024-2025 a touché à sa fin ce samedi après-midi, avec son lot de rebondissements et un paquet de choses qu’il faudra retenir. Tout en haut, c’est Lorient qui est devenu champion, après avoir étrillé Martigues à domicile pour une nouvelle fête au Moustoir (5-1). Vainqueur d’Ajaccio à Charléty (2-0), le Paris FC fait un très beau deuxième et découvrira les joies de l’élite l’an prochain. Pour compléter le podium (que l’on connaissait déjà), c’est Metz qui tient la route, avec un dernier succès à Laval au bout d’une rencontre folle (2-3).

Pour savoir si les Grenats remonteront en Ligue 1 la saison prochaine, il faudra passer par la case playoffs, tout comme Dunkerque et Guingamp qui terminent quatrième et cinquième et se défieront dans quelques jours. Le vainqueur de cette rencontre défiera Metz à Saint-Symphorien ensuite, avant d’affronter le seizième de Ligue 1. Le parcours du combattant, en quelque sorte. En bas de classement, c’est finalement Martigues qui accompagnera Caen en National. La défaite à Lorient a coûté cher aux Martégaux, qui ont en plus vu Clermont récupérer un point sur la pelouse de Rodez (1-1), histoire de valider définitivement sa place de barragiste.

Pour rappel, Nancy évoluera en Ligue 2 l’année prochaine, en attendant de savoir qui du Mans ou de Boulogne récupérera le dernier ticket pour la montée.

Tous les résultats de la dernière journée :

Annecy 3-1 Grenoble

Buts : Billemaz (28e et 51e) pour Annecy // Olaitan (34e) pour Grenoble

Bastia 2-1 Caen

Buts : Guidi (24e) et Ariss (72e) pour Bastia // Najim (28e) pour Caen

Laval 2-3 Metz

Buts : Sellouki (69e) et Vargas (70e) pour Laval // Bokele (16e), Sabaly (86e) et Gueye (89e) pour Metz

Lorient 5-1 Martigues

Buts : Kroupi (45e+1 et 65e), Soumano (63e et 90e+3) et Makengo (87e) pour Lorient // Tlili (58e) pour Martigues

Paris FC 2-0 AC Ajaccio

Buts : Gory (47e) et Krasso (66e) pour le PFC

Pau FC 1-3 Guingamp

Buts : Mille (43e) pour Pau // Ghrieb (40e), Picard (56e) et Sagna (81e) pour Guingamp

Exclusion : Mboup (53e) pour Pau

Rodez 1-1 Clermont

Buts : Bentayeb (29e) pour Rodez // Diedhiou (9e) pour Clermont

Red Star 1-1 Dunkerque

Buts : Durand (13e) pour Rodez // Al Saad (3e) pour Dunkerque

Exclusion : Linguet (78e) pour Dunkerque

Troyes 1-0 Amiens

But : Mendes (82e) pour Troyes

