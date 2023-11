Bordeaux répond à la fronde de ses partenaires avec une mesure radicale

Gérard Lopez tout puissant.

Critiqué par ses supporters et une partie de ses partenaires pour sa gestion sportive, sa lente agonie et l’absence de président délégué notamment, Bordeaux avait une belle occasion de faire amende honorable et d’ouvrir un dialogue, au cœur d’une période sportive compliquée. C’est raté ! En réponse, Thomas Jacquemier, signataire de la lettre et directeur général délégué, a simplement signifié au partenaire relais de la lettre sur les réseaux sociaux (« Château des Annereaux ») que sa collaboration avec le club était terminée pour plusieurs manquements à des obligations contractuelles : « Nous n’avons d’autres choix que de vous notifier par la présente la résiliation de votre Abonnement Club des Grands Crus avec effet immédiat. »

50 partenaires ont parlé avec leur cœur, exprimé leurs préoccupations et leur tristesse. Face à ces inquiétudes voici la réponse de la Direction : une insulte au droit le + fondamental qu'est la liberté d'expression et l'éviction arbitraire et non justifiée de l'un d'entre nous. pic.twitter.com/4LIZXhE0v8 — Benjamin Hessel (@BenjaminHessel) November 13, 2023

Dans les faits, les Girondins reprochent au partenaire d’avoir manqué à son devoir d’adopter « un comportement respectueux d’autrui, que ce soir à l’égard des équipes du FCGB ou des équipes adverses […] des instances du football ou des dirigeants du Club ». Dans sa lettre, le club cite ainsi en exemple plusieurs passages qu’il considère comme des « comportements irrespectueux ». Attention, les propos peuvent choquer : « Votre communication souvent inappropriée, votre projet difficilement lisible » ou encore « notre club est laissé à l’abandon ». Voilà le genre de phrases qui ont valu au partenaire d’être évincé. Il lui est aussi reproché d’avoir utilisé le logo du club sans en avoir les droits, tout autant qu’une volonté d’« agir de manière parfaitement trompeuse et mensongère au nom de l’ensemble des partenaires du club ». Une attaque osée, puisque le premier courrier était signé du nom des partenaires concernés, afin d’éviter tout amalgame.

Heureusement que les supporters ne voient pas leur abonnement résilié à chaque critique envers le club.

