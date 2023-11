À Bordeaux, les ultras et les partenaires demandent des comptes

La crise partout, tout le temps.

Rien n’est simple à Bordeaux, et le début de saison confirme cette spirale infernale dans laquelle le club semble enfoncé depuis sa descente. Malgré leur belle saison l’an dernier, les Girondins sont restés dans l’antichambre du football français sur le gong, et la nouvelle saison a très mal débuté. Avec 12 points en 13 journées, Bordeaux est 17e et premier relégable, loin de ses ambitions. Sur les bords de la Gironde, l’inquiétude monte, et la colère gronde.

Jeudi matin, 50 partenaires du club, par la voix de Benjamin Hessel, gérant du Château des Annereaux, ont exprimé leur mécontentement et leurs craintes. Soutiens financiers d’un club qui « dépérit », ces derniers réclament de prendre « les mesures institutionnelles qui s’imposent » via, notamment, l’arrivée d’un président délégué, « pilier essentiel pour la stabilité et le succès de l’équipe à long terme ». Quant à Gérard Lopez, un « bon actionnaire mais pas bon président de club », ils déclarent ne pas lui faire confiance dans sa capacité à « assumer la charge de ce rôle ».

🔵⚪️ Monsieur @gerard_lopez_ , 50 partenaires des Girondins de Bordeaux tenaient à vous adresser cette lettre ⬇️ pic.twitter.com/nmBCkzrNxd — Benjamin Hessel (@BenjaminHessel) November 9, 2023

Tout comme les partenaires, qui dressent un « constat glaçant », voyant aussi la N3 et les féminines en position de relégables, les Ultramarines ont fait part de leurs préoccupations pour leur club qui « se meurt », dans un communiqué paru mercredi. Alors qu’ils estiment que leur président s’est entouré de gens « pas à la hauteur », ils réclament « un capitaine à la tête du navire à 100% ». Lopez n’est pas le seul à en prendre pour son grade. Entre une « solidarité absente » chez les joueurs, une attaque qui « semble ensorcelée », des joueurs critiqués pour leurs « sorties en boîte de nuit les soirs de défaite », les supporters parlent une nouvelle fois d’un « danger de mort » pour leur équipe. Un tracas qui se poursuit avec la crainte d’une non-montée, qui s’avérerait problématique pour le club.

La Révolution des Girondins 3.0.

