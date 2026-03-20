Ligue 2 : Le Mans surprend encore dans un match fou

Un penalty, et ça suffit : sur la pelouse de Clermont, le Red Star a ainsi pris les trois points grâce à la transformation d’Hacène Benali et a cru faire une bonne opération en se rapprochant du podium (malgré l’expulsion de son entraîneur, Grégory Poirier). Sauf que lors de cette 28e journée de Ligue 2, Le Mans (troisième) a dans le même temps gagné sur le gong : menant de deux buts à deux reprises à Amiens, seizième, le super promu a laissé le barragiste (où Ibrahim Fofana a écopé d’un carton rouge) revenir…. avant de s’imposer au bout d’un match complètement fou, dans le temps additionnel.

Les deux derniers se rebiffent

Dans la course au maintien, Bastia (lanterne rouge) a de son côté réussi à égaliser à Rodez alors que Laval (avant-dernier avant ce vendredi) a renversé Grenoble (devant deux fois et jusqu’à la 89e) dans les dernières minutes. Pour le reste, deux 0-0 sont à noter : celui de Pau-Montpellier (qui a longtemps joué à dix, en raison de l’expulsion de Christopher Jullien), et celui de Boulogne-sur-Mer-Nancy (dont le gardien, Enzo Basilio, a stoppé un péno). Et oui : il faut souvent choisir les rencontres à regarder, en deuxième division !

Pau 0-0 Montpellier

Boulogne-sur-Mer 0-0 Nancy

Laval 3-2 Grenoble

Buts : Camara (51e et 89e) et Sellouki (90e+3) pour Laval // Benet (13e) et Maurin (82e) pour Grenoble

Rodez 1-1 Bastia

Buts : Arconte (24e, SP) pour Rodez // Eickmayer (40e) pour Bastia

Clermont 0-1 Red Star

But : Benali (64e, SP)

Amiens 3-4 Le Mans

Buts : Leautey (27e), Sané (45e) et Kandil (54e) pour Amiens // Rabillard (2e), Yohou (13e), Bretelle (31e) et Cossier (90e+7) pour Le Mans

La jolie boulette de Nicolas Kocik