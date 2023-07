Un rachat de l'OM ? La CMA CGM répond

Tout pour le maillot.

Bien que nouveau sponsor officiel du maillot de l’OM pour la saison 2023-2024, la CMA CGM ne rachètera pas le club phocéen. Les rumeurs d’un rachat par la société maritime marseillaise avaient pourtant fleuri, ce que la directrice générale déléguée de la compagnie, Tanya Saadé Zeenny, a démenti dans La Provence ce mardi 4 juillet : « Je vais vous répondre avec trois lettres : N-O-N. Notre soutien s’arrêtera au sponsoring. » La dirigeante en a profité pour saluer « le premier sponsor made in Marseille » et souligner le contrat qui lie la CMA CGM à l’OM, « deux grandes institutions de la ville » qui « partagent les mêmes valeurs autour du sport dont l’agilité, l’audace, l’esprit d’équipe, le dépassement de soi ».

Frank McCourt peut souffler.

