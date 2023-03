Loin de l’OM, les business florissants de McCourt

Il faut être agile pour pouvoir suivre les activités de Frank McCourt. Ça part dans tous les sens, de MGG Capital(1), fonds d’investissement de niche, au fameux Project Liberty qui développe une solution afin de mieux protéger les données personnelles sur Internet et sauver la démocratie, ainsi que le projet londonien The Stage agrémenté de 750 millions de livres sterling de budget en développement (2). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Américain n’a pas peur de se créer des ennemis, même du renom de Bruce Springsteen. Le chanteur engagé avait ainsi réagi solennellement au Project Liberty : « Où allons-nous ? Qui voulons-nous être ? Sommes-nous des statistiques ? »

À Los Angeles, la fronde verte

L’activité de McCourt à Los Angeles est sans doute la plus intéressante pour les supporters marseillais, par les similarités qui peuvent être tissées. Le sport à la base, bien sûr, mais aussi l’immobilier en toile de fond. Le grand projet du moment pour le Bostonien dans la Cité des Anges est la construction d’un périphérique (Gondola) entre la gare Union Station et le stade des Dodgers. Il faut dire que si cette Gondola finissait par voir le jour, elle valoriserait les terrains et parkings autour du stade des Dodgers, toujours exploités par McCourt, sans oublier les 170 appartements à Chinatown qu’il cherche à construire. Une manière habile de faire fructifier ce vieil « actif » qui pourrait finir par valoir très cher, mais aussi d’en faire éclore d’autres autour…

Si le projet a déjà été approuvé par la société du métro de Los Angeles, il continue de rencontrer d’importants obstacles, comme on le constate à la lecture des tracts d’une association citoyenne de Los Angeles : « Stop la Gondola de McCourt ! Ne mettez pas l’argent public en danger ! »

Frank McCourt wants to build an expensive gondola to Dodger Stadium. If they have cost overruns or need pricey repairs, taxpayers like us may be left to foot the bill. LA has had enough of McCourt's schemes – sign the petition to #StopTheGondola: https://t.co/SG74qMOg6N pic.twitter.com/NdoTIJcj2D — StopTheGondola (@stopthegondola) September 30, 2022

Les communautés des quartiers traversés par cette ligne ne la jugent pas nécessaire, ni écologique, et réclament des comptes au constructeur potentiel LA ART (une entité en partenariat avec McCourt Global, bien sûr). Un premier procès sur l’octroi du marché sans appel d’offres public a été perdu par les opposants, mais une seconde bataille s’annonce, puisque les plans du périphérique prévoient l’installation de tours sur des emplacements réservés à la construction de logements sociaux selon Matthew Szabo, officier administratif de la ville de Los Angeles. Et puis il y a le nom McCourt desservant clairement le projet. Pour s’en persuader, il suffit d’aller sur le site LA ART, où il n’y a pas la moindre trace du nom du propriétaire de l’OM, puis d’aller sur le site des opposants Stop the Gondola où là, son nom est partout. Son passif avec les Dodgers est dans toutes les têtes. Même la volonté de déléguer la construction à une organisation écologique à but non lucratif ne suffit pas à calmer les suspicions.

Le Vél’ comme première implantation à Marseille

McCourt a prouvé à de multiples reprises qu’il savait se montrer patient avec ses investissements. Les chemins qu’il emprunte sont rarement les plus évidents et à peu près toujours semés d’embûches, mais en business, il perd peu. À Marseille, sa volonté de récupérer le parc Chanot, un territoire de 17 hectares à deux pas du Vélodrome, ou l’hippodrome Borély, 15 hectares, situé juste un peu plus loin, ont échoué. Pour l’instant. Sa grande victoire, c’est d’avoir récupéré l’exploitation du stade Vélodrome(3). Pas vraiment une affaire florissante dans le contexte du partenariat privé-public (PPP), mais c’est une première pierre sur laquelle construire la suite. Une première graine plantée dont il faudra surveiller la croissance pour comprendre la trajectoire finale du Bostonien à Marseille…

Des Toffees qui brûlent à petit feu