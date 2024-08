Un nouveau gardien arrive à l'OL

Lyon a ses risques et Perri, et puis aussi Descamps désormais.

Anthony Lopes toujours indésirable, l’Olympique lyonnais s’est mis en quête cet été d’un second gardien, pour remplacer Lucas Perri au besoin et le faire souffler en coupe. Une recherche de suppléant qui prend fin à un peu moins de 10 jours de la fin du mercato avec la signature de l’ancien nantais, Rémy Deschamps. A 28 ans, il fait partie du paysage du foot hexagonal depuis plusieurs années déjà, au sein duquel il s’est surtout imposé comme titulaire indiscutable durant ses différentes expériences en Ligue 2.

𝗥𝗲́𝗺𝘆 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗮𝗺𝗽𝘀 𝗲𝘀𝘁 𝗟𝘆𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀 🦁🔴🔵 Le gardien de but nous rejoint pour 3 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2027 ✍ 📋 Le communiqué 👉 https://t.co/R4gmWKCeCC pic.twitter.com/mtAeplABLT — Olympique Lyonnais (@OL) August 23, 2024

Titulaire à six reprises en Ligue 1 l’an dernier avec les Canaris, il y a disputé 17 matchs lors des trois dernières saisons. Passé par Tours, Clermont et Charleroi, il a notamment été formé au PSG, où il a passé quatre ans pour y terminer sa formation. S’il n’y a jamais joué avec les pros, il avait atteint la finale de Youth League avec les jeunes du club parisien. Son arrivée marque en tout cas certainement la fin de l’aventure entre l’OL et Anthony Lopes.

En partant à Lyon, Descamps se rapproche en tout cas de son rêve de vivre dans « une maison autonome à la montagne, au bord d’un lac ».

