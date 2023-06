Ligue 1 : Le calendrier de la saison prochaine est sorti dans les bacs

C’est le moment de poser vos congés pour l’année.

La LFP a dévoilé le calendrier de la saison de Ligue 1 et Ligue 2, ce jeudi. Pour l’ouverture du bal de la saison, les supporters pourront retrouver un alléchant Nice-Lille. Marseille recevra Reims, tandis que le PSG affrontera Lorient. Lens ira défier Brest à Francis-Le Blé, avant de se coltiner Rennes, Paris et Monaco lors des trois journées suivantes. Paname s’envolera pour Lyon lors de la quatrième journée. L’OM jouera à Metz en J2, puis affrontera Brest en J3.

Les 10 affiches de la saison à suivre en exclusivité sur @PVSportFR 🍿🍿🍿#RevealCalendrier pic.twitter.com/7GvvK7m8sm — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 29, 2023

On connaissait déjà la date des deux classiques entre l’OM et le PSG : les Parisiens recevront le 24 septembre, avant que le Vélodrome ne rugisse le 31 mars. Parmi les dix belles affiches de la saison mises en avant par la Ligue, on retrouve l’Olympico, le 29 octobre à Marseille et le 4 février à Lyon, le Lens-Marseille du 12 novembre ou encore le Lens-PSG du 14 janvier 2024. Cette saison, il n’y aura que neuf matchs par journée, après l’entrée en vigueur de la nouvelle formule du championnat à dix-huit clubs. Dans le même temps, le calendrier de l’antichambre de l’élite a aussi été publié, avec notamment un derby Pau-Bordeaux en ouverture.

Si vous brûliez d’impatience de connaître la date du derby Amiens-Dunkerque, il aura lieu les samedis 4 novembre et 20 avril.

