Les vacances estivales seront courtes pour les joueurs de Liverpool

Vacances j’oublie rien.

Septième de Premier League avant de se rendre à West Ham ce mercredi soir, Jürgen Klopp n’est pas vraiment satisfait de la saison de son équipe qui pourrait ne pas disputer la Ligue des champions la saison prochaine. En conférence de presse avant le déplacement à Londres, l’entraîneur des Reds a déjà évoqué la saison prochaine et notamment la préparation estivale qui s’annonce longue et instance pour les joueurs. « Je veux qu’ils partent en vacances le plus longtemps possible mais, pour l’année prochaine, nous devons nous assurer d’être ensemble le plus tôt possible. La prochaine saison est au-dessus de tout, pour être honnête. »

Selon le Daily Mail, les vacances accordées aux joueurs seront effectivement courtes. Le technicien allemand devrait regagner le centre d’entraînement le 8 juillet soit seulement un mois après la fin de la saison 2022-2023. Les joueurs internationaux devraient suivre le 11 juillet alors que des matchs de sélections se tiendront aux alentours du 20 juin.

L’office du tourisme de Dubaï en PLS.

Klopp inquiet à l'idée de devenir le doyen de la Premier League