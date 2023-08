Les Rangers plient le Servette

Rangers 2-1 Servette

Buts : Tavernier (8e S.P.) et Dessers (15e) pour les Rangers // Bedia (41e) pour le Servette

Expulsion : Douline (59e)

Si on se basait uniquement sur l’attitude du public en deuxième période, on jurerait que les Rangers se sont inclinés sur le pelouse, face au Servette FC. Mais les Ecossais ont bien remporté leur troisième tour préliminaire aller face aux Suisses mercredi (2-1). Si les travées d’Ibrox Park ont manifesté à plusieurs reprises leur agacement via quelques broncas, c’est parce que les Rangers ne se sont imposés que d’un petit but face à des Genévois pas franchement effrayants, et réduits à dix pendant plus d’une demi-heure. Ce qui n’a toutefois pas permis aux Rangers de trouver des espaces dans leur surface, les locaux multipliant les derniers gestes hasardeux et centres dans le vide.

La soirée avait pourtant commencé idéalement pour les Gers, grâce au penalty obtenu par Todd Cantwell après cinq petites minutes, et transformé par le capitaine James Tavernier (1-0, 6e). La seconde tournée a d’ailleurs été vite servie par l’autre latéral maison : Borna Barišić. Son centre enveloppé du gauche a fait sauter la banque genévoise, avec un Cyriel Dessers tout heureux de venir corser l’addition au second poteau (2-0, 15e). La suite s’annonçait alors indigeste pour les Suisses, mais ces derniers ont pu réduire l’écart à leur tour sur penalty, par Chris Bedia (2-1, 41e). Bien payé pour un Servette pas franchement savoureux, et qui a plié sans rompre en seconde période. D’autant plus après l’expulsion de David Douline, venu découper à l’heure de jeu les mèches blondes de l’intenable Cantwell, sorte de Jamie Tartt local. Mais, comme souvent, les Helvètes ont pu compter sur un dernier rempart infranchissable, et préservent ainsi leurs chances avant le match retour.

Pas dit que les Rangers aient leur rond de Servette au prochain tour, donc.

Rangers (4-3-3) : Butland – Tavernier, Goldson, Souttar, Barisic – Raskin, Jack, Cantwell – Lammers, Dessers, Danilo Pereira. Entraîneur : Michael Beale.

Servette (4-4-2) : Mall – Mazikou, Severin, Rouiller, Voulloz – Douline, Cognat, Kutesa, Guillemenot – Bedia, Boubacar. Entraîneur : René Weiler.

Slovan Bratislava 1-2 Maccabi Haïfa

Buts : Seck CSC (12e) pour Bratislava // Pierrot (5e), Saba (15e) pour le Maccabi

Slovan Bratislava (4-3-3) : Borjan – Pauschek, Kashia, Bajric, Lucas – Kankava, Savvidis, Kucka – Zuberu, Abubakari, Cavric. Entraîneur : Vladimir Weiss.

Maccabi Haïfa (3-1-4-2) : Nitzan – Goldberg, Seck, Sundgren – Mohamed – Jaber, Khalaili, Cornud, Haziza – Fierrot, Saba. Entraîneur : Messay Dego.

