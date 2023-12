Les Rangers annulent leur match à cause de l’autoroute bloquée

En Écosse, on applique la règle : pas de football sans les supporters.

La tempête Gerrit fait rage en Irlande du Nord et en Écosse. Le Nord de la Grande-Bretagne est frappé par la neige, des vents violents et de fortes pluies et notamment l’autoroute A9. C’est cette route qui empêche les supporters des Rangers de se rendre à l’Ibrox Stadium. À cause de cela, les Gers ont annulé la rencontre : « Bien que la pelouse soit en bon état et prête à accueillir le match, les conditions météorologiques défavorables sur l’A9 empêchent nos visiteurs d’atteindre Glasgow. »

Rangers can confirm this evening’s Scottish Premiership fixture with Ross County has been postponed.

Despite the Ibrox playing surface being in good condition and ready to host the match, adverse weather conditions on the A9 means our visitors have been unable to reach Glasgow.

— Rangers Football Club (@RangersFC) December 27, 2023