Les meilleures équipes n’attaquent pas forcément vite

On peut être bon en prenant son temps.

Dans sa lettre hebdomadaire, le Centre international d’étude du sport (CIES) a défini les styles offensifs des clubs de 23 championnats du monde. Pour ce faire, les données de SkillCorner concernant les courses à haute intensité (au-delà de 20km/h pendant au moins 0,7 secondes) des joueurs, en phase offensive, ont été analysées : dans le classement établi grâce à cette statistique, un « écart positif » désigne une équipe jouant rapidement vers l’avant, tandis qu’un « écart négatif » est caractéristique d’une équipe qui construit de manière plus horizontale. Et le constat est clair : la plupart des équipes qui performent en championnat construisent leur jeu de manière lente.

Game "verticality" revealed for clubs in 2⃣3⃣ leagues 🌐 from unique @SkillCorner data on in-possession high intensity runs (HIR) 🌟 @AthleticClub & @RCLens lead for the big-5 with >10% more HIR than expected compared to time in possession 🚀 All data 👉 https://t.co/vnkJwQHn0g pic.twitter.com/gKd9f9quXO — CIES Football Obs (@CIES_Football) May 31, 2023

En effet, quatre des cinq champions du « Big Five » possèdent un écart en dessous de 0, le PSG (-10,9%) étant d’ailleurs l’équipe au style de jeu le plus « horizontal » de Ligue 1. Seul le FC Barcelone a un écart positif, très faible (+0,6%), qui montre la capacité des Blaugrana à varier leurs attaques. Le RC Lens (+10,1, record en L1), Dortmund (+6%), Newcastle (+8,5%) et l’Inter (+6,1%) ont eux un écart largement positif, prouvant qu’il est possible d’obtenir de bons résultats en jouant sur la verticalité. L’équipe qui attaque le plus verticalement (+18,1%) est le FC Kryvbass Kryvyï Rih, club ukrainien, actuellement septième de son championnat à une journée du terme.

Most "horizontal" attacking style in the big-5 as per @SkillCorner data on in-possession high intensity runs (HIR) 🍃 @CPFC @scfreiburg @BrentfordFC @PSG_inside 🔝 with >10% less HIR than expected compared to time in possession; data for 2⃣3⃣ leagues 👉 https://t.co/vnkJwQGPaI pic.twitter.com/4jqhLvR4zG — CIES Football Obs (@CIES_Football) May 31, 2023

Il ne s’agit pas seulement d’attaquer vite, mais aussi de marquer. Pas vrai, Leeds et Empoli ?

Lens : « Il n'y aura pas d’hémorragie » lors du mercato, prévient Arnaud Pouille