Les jumeaux Lars et Sven Bender champions de district

Futurama.

À 34 ans, les jumeaux Lars et Sven Bender sont champions de district avec leur club du TSV Brannenburg, en D9 allemande. À trois journées de la fin de la saison, le succès sur le SV Tauttenhausen (5-0) permet au TSVB de remporter le championnat et d’être promu en Kreisliga par la même occasion. Légendes respectives du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund, mais également anciens internationaux allemands, Lars (19 sélections, 4 buts) et Sven Bender (7 capes) ont décidé de rendre un ultime service au club de leur enfance, avant de se plonger dans leur rôle d’adjoints en sélection U16.

La fratrie a raccroché les crampons au niveau professionnel sous le maillot de Leverkusen à l’été 2021. À noter qu’il s’agit du premier titre remporté par Lars quand Sven, lui, peut se targuer de deux sacres en Bundesliga et de deux Coupes d’Allemagne avec le BVB.

Champions mon frère !

Le monde est Stones