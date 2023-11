Le pactole accepté par les joueurs du Barça pour jouer un amical à Dallas

Vous reprendrez bien un peu d’absurdité ?

Alors que les matchs s’accumulent chaque saison, que les périodes de repos se raccourcissent de plus en plus, que Gavi a vu sa saison s’arrêter à cause d’une grave blessure, le FC Barcelone a décidé d’en remettre une couche. Le club catalan va disputer un match amical contre le club mexicain América à Dallas (Texas) le 21 décembre à 20 heures, soit 25 heures après le coup d’envoi de son match de championnat contre Almería. L’équipe entraînée par Xavi décide donc de réduire les vacances de ses joueurs, qui ne durent déjà que dix jours, et de leur infliger deux vols de 14 heures avec un temps de récupération extrêmement réduit. Si Barcelone est très motivé à l’idée de se rendre aux États-Unis, c’est en raison de la coquette somme que le club va toucher en disputant cet amical, un pactole de quatre millions d’euros.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, puisque selon les informations de Sport, le vestiaire barcelonais, qui n’était au départ pas très tenté à l’idée de ce voyage, se serait finalement plié à la volonté de sa direction. La raison de ce retournement de situation : un bonus de 100 000 euros par tête promis par les dirigeants du Barça, qui aurait ainsi convaincu tout le vestiaire. Avec la reprise du championnat le 3 janvier et la Supercoupe d’Espagne délocalisée en Arabie saoudite dix jours plus tard, le calendrier va encore se resserrer à la reprise.

Bonne nouvelle : 2024 est une année bissextile, idéale pour ajouter un autre match inutile au programme.

Pronostic Barcelone FC Porto : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions