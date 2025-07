Les joueurs de l'OM font leur retour à l'entraînement

Les vacances sont terminées.

L’Olympique de Marseille a repris l’entraînement ce lundi sous la direction de Roberto De Zerbi. Les joueurs étaient d’abord convoqués pour des examens médicaux, qui se poursuivront mardi, et le premier entraînement avec ballon, n’aura lieu que jeudi.

Les internationaux ayant terminé leur saison plus tard avec leur sélection, comme Adrien Rabiot, Amine Gouiri, Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Quentin Merlin, Jonathan Rowe et CJ Egan-Riley, ne sont attendus à Marseille qu’en fin de semaine ou au début de la semaine prochaine.

Six joueurs envoyés avec la réserve

Au cours du mois et demi qui arrive, l’OM jouera des matchs amicaux aux Pays-Bas et en Espagne notamment, mais le plus important n’arrivera pas avant le week-end du 16 août et un déplacement à Rennes.

Six joueurs de l’effectif professionnel ont été envoyés s’entraîner avec la réserve, qui évolue en National 3 : Azzedine Ounahi, Bamo Meïté, Faris Moumbagna, Ismaël Koné, et des gardiens Ruben Blanco et Simon Ngapandouetnbu. Ces joueurs ne participeront pas au stage aux Pays-Bas avec l’équipe première et sont encouragés à trouver un nouveau club lors du mercato estival.

