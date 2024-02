Les Girondins bientôt sous pavillon franco-américain ?

La dernière expérience américaine à Bordeaux n’était pas fameuse.

D’après les informations de Sud-Ouest, les Girondins de Bordeaux seraient potentiellement en vente. En effet, Santiago Cucci, président exécutif intérimaire de l’OL en 2023, et l’entrepreneur, Michaël Benabou, étaient à Bordeaux cette semaine pour négocier avec Gérard Lopez, président des Girondins. Avant de se présenter devant la DNCG l’été prochain, l’entrepreneur luxembourgeois doit en effet trouver une solution pour amener des fonds, et la vente du club est l’une des options envisagées.

Toujours dans les colonnes de Sud-Ouest, nous apprenons Santiago Cucci et Michaël Benabou seront potentiellement épaulés dans par un fond d’investissement américain, dont le nom n’a pas filtré. En décembre dernier, Gérard Lopez avait par ailleurs annoncé avoir lancé le processus d’ouverture du capital du club au scapulaire. L’idée de ce fonds américain, déjà présent dans le sport et l’événementiel aux États-Unis, serait de devenir actionnaire majoritaire et gestionnaire du club.

Impossible n’est pas Girondin.

Bordeaux fait tomber Grenoble, Laval cale à Valenciennes