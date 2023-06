Les Espoirs espagnols peuvent avoir une dent contre l’arbitrage

Le penalty peut se siffler.

Ce mardi soir, on joue la vingtième minute du match entre l’Espagne et l’Ukraine dans le cadre de l’Euro Espoirs qui se déroule en Roumanie et en Géorgie quand Rodrigo Riquelme ouvre le score pour les ibériques. Récap de ce moment d’anthologie : le gardien ukrainien chope le ballon sur une passe trop longue de la Rojita. Voulant accélérer le jeu, il se précipite, cuir à la main, vers l’entrée de la surface de réparation et en voulant relancer, son geste qui semblait parfaitement réalisé n’était finalement que le raté du siècle, pas pire que celui qui suivra. La balle tape l’arrière de sa jambe et revient sur l’attaquant espagnol, Riquelme, qui le récupère et le propulse au fond des cages. Jusqu’ici, tout est normal, sauf la décision de l’arbitre qui a injustement refusé le but, signifiant l’intervention du buteur dans la récupération du ballon. Sans le VAR, qui sera instauré à partir des quarts de finale, la vérification n’a donc pas eu lieu et le score est resté nul et vierge.

Estoy llorando, han anulado este gol de Riquelme pic.twitter.com/syTwwUOhOz — Isi Palagol (@GoldeMichu) June 27, 2023

Heureusement pour les espagnols qui ont réussi à empocher un point grâce à un match nul (2-2), leur permettant de finir à la première place de leur groupe.

Certains hommes en noir ont de la concurrence.

