  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)

Marquinhos est un grand capitaine : la preuve par deux

Marquinhos est un grand capitaine : la preuve par deux

Marquinhos régale encore.

Pas dans le genre à se morfondre sur son sort, Marquinhos est ce qu’on appelle un chic type. Ses larmes auront ému bon nombre de Français en mai dernier, tellement cette Ligue des champions le fuyait depuis de longues années. Vainqueur mercredi soir de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, le capitaine parisien s’est illustré à plusieurs reprises après la rencontre, sans avoir à faire le moindre geste défensif. Propre.

Une médaille à Illya, un message choupi à Donnarumma

Le capitaine a tout d’abord offert sa médaille à Illya Zabarnyi, son nouveau concurrent. Difficile d’imaginer Donnarumma faire la même avec Chevalier mais geste de grande classe pour Marquinhos qui n’a pas hésité à donner cette breloque à l’Ukrainien débarqué de Bournemouth.

Le Brésilien de 31 piges a également souhaité rendre hommage à son ancien portier, Gigio Donnarumma, obligé de partir et qui pourrait bien rebondir à Manchester City dans les prochains jours. « Gigio on t’aime, mon ami, un bisou », a lâché le capitaine, en déclarant son amour au portier italien.

Sympa comme tout.

Une banderole pour la paix déployée par l'UEFA

RFP

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Superchampion mon frère !
Revivez PSG - Tottenham (2-2)
