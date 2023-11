Les déboires de l’Eendracht Aalst, dont Kevin Mirallas est le directeur sportif

Le Kevin Mirallas directeur sportif n’est pas à la hauteur du joueur.

L’ancien milieu offensif d’Everton et du LOSC s’est reconverti en DS depuis l’été dernier. Loin de la Pro League, l’ancien international (60 capes) est présent dans l’organigramme de l’Eendracht Aalst, pensionnaire de quatrième division belge. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour le moment, comme l’explique le média Het Nieuwsblad. Déjà endetté, le club a changé de dirigeants en août dernier, passant sous pavillon turc. Depuis, la dette s’est encore plus creusée, et la situation ne s’arrange pas. Pire : en plus de salaires impayés pour certains salariés, l’approvisionnement du centre de formation en eau et gaz a été coupé.

Turkse overnemers duwen Eendracht Aalst dieper in schuldenput: ‘Ze beloven miljoenen, waarom betalen ze de facturen dan niet?’ https://t.co/ZdmqAn6m76 pic.twitter.com/TfCyqIpAU5 — De Standaard (@destandaard) November 22, 2023

Pourtant leader de sa poule, le club est dans une sacrée panade. Certains formateurs ont même démissionné à cause de problèmes structurels. Dans un autre domaine, le club devrait près de 20 000 euros à un hôtel dans lequel les nouvelles recrues logeaient en attendant de trouver mieux. Les dirigeants font promesse sur promesse, mais ne remboursent qu’une partie des factures, selon le quotidien belge. Dans un communiqué, ils expliquent : « Les problèmes de gaz et de chauffage seront résolus cette semaine. » Kevin Mirallas, lui, aurait expliqué qu’ils cherchaient activement des solutions.

La trêve hivernale, pour l’Eendracht Aalst, ça n’est pas celle du foot.

