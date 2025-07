Les buts de la démonstration du PSG contre le Real Madrid en vidéo

Paris se balade.

Opposé au Real Madrid en demi-finales de la Coupe du monde des clubs, le PSG est en plein récital face aux Merengues et rien ne semble l’empêcher de rejoindre une nouvelle finale cette saison. Résultat, il mène 3-0 à la pause ! En début de rencontre, c’est Ousmane Dembélé qui s’est chargé de profiter d’une boulette de Raúl Asencio pour servir Fabian Ruiz, qui a ouvert le score.

Presque dans la foulée, Antonio Rüdiger a déconné, laissant le ballon dans les pieds de Dembélé qui, pour sa première titu dans la compétition, a filé jusqu’au but, pour doubler la mise.

Et 1, et 2 et 3-0 ! Parce que ça ne suffisait pas, Dembélé a lancé son pote Achraf Hakimi dans la profondeur, qui a centré pour Ruiz, plein axe, qui s’est offert un doublé en 25 minutes.

À votre avis, ça va finir à combien cette histoire ?

Revivez la démonstration du PSG contre le Real Madrid (4-0)