Les arbitres sud-américains sont ceux qui distribuent le plus de cartons

« Carton là ! »

Les championnats sud-américains sont les plus indisciplinés. En tout cas, c’est ce que rapporte le CIES qui, dans sa lettre hebdomadaire, traite du nombre moyen de cartons distribués par championnat depuis 2020. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le top 10 a un fort parfum latino-américain. En effet, avec la Bolivie qui compte 7 cartons par match, l’Uruguay (6,48), le Venezuela (6,43), l’Équateur (6,18), le Costa Rica et le Pérou (6,02) ainsi que la Colombie (5,77), le sud du continent est très fortement représenté. Seuls le Portugal avec sa première et sa seconde division (5,90 et 6,04) et l’Ukraine (5,76) sont parvenus à s’immiscer pour empêcher un carton plein.

Côté Big Five, on retrouve, dans l’ordre, la Liga (5,36) la Serie A (4,95), la Ligue 1 (4,18), la Bundesliga (3,95) et la Premier League (3,49). De quoi donner du grain à moudre au célèbre « en Angleterre, ça ne se siffle pas ! » Et les bons élèves, qui sont-ils ? Eh bien on les retrouve au Japon, avec une D1 qui dépasse tout juste les deux cartons par match (2,19) et une D2 juste en dessous de cette barre symbolique. (1,99).

« Mais il y a rien, là ! »

