Les arbitres de MLS officiellement en grève à trois jours de la reprise du championnat

La MLS en PLS.

La MLS pouvait le craindre car c’est une option qui est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est finalement le cas pour de bon : ses arbitres sont officiellement en grève, ou plus précisément en « lock-out ». Depuis plusieurs semaines, la PRO (Professional Referees Organization) et la PSRO (Professional Soccer Referees Association) sont en désaccord à propos de la future convention collective à adopter, sachant que l’ancienne a pris fin le 15 janvier dernier. Alors que le championnat reprend ses droits le 22 février prochain, soit dans quatre jours, les dirigeants de football américains se retrouvent dans l’embarras.

Selon la PRO, la dernière offre de convention collective proposée était d’une durée de cinq ans, avec une augmentation des rémunérations de 10 à 104% en fonction du statut et de l’ancienneté des arbitres, ainsi que d’autres avantages tels que des voyages en première classe. Cette proposition a été retoquée à plus de 95% par les membres de la PSRO, qui continueront « de négocier de bonne foi dans les prochains jours et les prochaines semaines » mais qui trouvent cette offre « loin d’être acceptable ».

Reste à savoir si la MLS devra retarder le lancement de sa nouvelle saison, ou si des arbitres remplaçants seront disponibles en attendant.

