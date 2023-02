Les Anglaises soulèvent l’Arnold Clark Cup à domicile

Visiblement, le seul moyen de gagner un tournoi féminin international est de l’organiser.

Après la victoire des États-Unis à la SheBelieves Cup et le succès de la France au Tournoi de France, l’équipe féminine d’Angleterre a aussi remporté son tournoi à domicile : l’Arnold Clark Cup. Dans le même format que les deux autres compétitions (minichampionnat à quatre équipes), la deuxième édition avait comme participantes l’Italie, la Belgique, la Corée du Sud et donc l’Angleterre. Les Three Lionesses ont écrasé les autres équipes, remportant leurs trois matchs pour douze buts inscrits et deux encaissés. Dans son dernier match du tournoi contre la sélection belge, qui faisait office de finale pour les deux équipes à six points, la bande de Sarina Wiegman a humilié son adversaire (6-1) pour glaner sa deuxième Arnold Clark Cup consécutive.

Les Red Flames s’emparent de la deuxième place devant l’Italie et la Corée du Sud.

Vu la sélection masculine anglaise, heureusement que l’équipe féminine parvient à remporter des trophées.