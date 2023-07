Les Anglais et les Suisses avantagés en Serie A

Trois pays, une grande famille.

Ce mardi, la Fédération italienne de football (FIGC) a annoncé de nouvelles mesures concernant les quotas de joueurs extra-communautaires en Serie A. En effet, chaque club dispose d’un nombre maximum de joueurs issus de pays étrangers, non-membres de l’Union Européenne. Pour soulager les équipes, la FIGC a ainsi déclaré dans un communiqué, que les joueurs anglais – qui ont quitté l’UE en 2020 – et les Suisses – qui n’en ont jamais fait parti – sont désormais considérés comme communautaires. De fait, les transferts de joueurs de ces deux nationalités n’auront plus besoin d’être scrutés de près puisqu’ils ne sont plus limités en Serie A.

🔴 Officiel : La Fédération italienne de football (FIGC) annonce que les joueurs suisses et britanniques évoluant en #SerieA sont désormais considérés comme communautaires. pic.twitter.com/If0d5sYoSa — GuillaumeMP (@Guillaumemp) July 26, 2023

Finalement, le Brexit n’est pas si mal ?

